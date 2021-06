Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Sturz mit Fahrrad

Trossingen (ots)

Mit dem Fahrrad gestürzt ist am gestrigen Donnerstag ein 10-Jähriger in der Straße "Hintere Kapfstraße". Der Junge war gegen 20 Uhr mit drei Freunden unterwegs und fuhr mit dem Rad eines der Freunde bergabwärts. Hierbei unterschätze er nach Angaben eines Zeugen offenbar dessen Bremsfähigkeit, verlor die Kontrolle, stürzte und zog sich leichtere Verletzungen zu. Mit dem Rettungswagen wurde er in eine nahegelegene Klinik gebracht, wo er vorsorglich über Nacht blieb.

