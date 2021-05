Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg/Marx - Bei Verkehrsunfall verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg/Marx - Bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Marx sind am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 55 Jahre alter Renault-Fahrer war gegen 15 Uhr auf dem Zeteler Weg unterwegs und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus in die Mullberger Straße passieren. Dabei übersah er offenbar eine von rechts kommende 80-Jährige mit einem VW. Es kam zum Zusammenstoß und die Beteiligten wurden verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell