Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Pewsum - Autos beschädigt +++ Norden - Autos aufgebrochen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn/Pewsum - Autos beschädigt

In der Burgstraße in Pewsum sind zwei Autos beschädigt worden. Vor den Geschäftsräumen eines Pflegedienstes hat ein bislang Unbekannter nach ersten Erkenntnissen den Reifen eines dort abgestellten Dienstwagens zerstört. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 03.05.2021 bis zum 20.05.2021. Bereits einige Wochen zuvor waren die Reifen eines weiteren Fahrzeugs, das vor den Geschäftsräumen abgestellt war, durch einen Unbekannten beschädigt worden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norden - Autos aufgebrochen

Ein Opel Meriva wurde in der Nacht zu Donnerstag in Norden aufgebrochen. Zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, stand der Wagen auf einem Parkplatz am Heitsweg. Ein Unbekannter zerstörte in dem Zeitraum die Scheibe der Fahrertür und durchwühlte den Innenraum. Zwischen 11.50 Uhr und 15 Uhr wurde im Heitsweg auch ein Smart Forfour aufgebrochen. Aus beiden Fahrzeugen wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

