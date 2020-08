Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Hafenstraße) Handtasche von einer Parkbank am Konstanzer Hafen geklaut (22.08.2020)

Konstanz, Hafenstraße (ots)

Unbemerkt hat ein dreister Dieb am späten Samstagabend in der Hafenstraße eine Handtasche von einer Parkbank gestohlen und sich damit "aus dem Staub" gemacht. Gegen 23.30 Uhr saß eine 31-jährige Frau auf einer Bank am Konstanzer Hafen und hatte hierbei ihre Handtasche über die Banklehne gehängt. Von ihr unbemerkt nahm ein unbekannter Täter die Handtasche an sich und machte sich mit dieser "aus dem Staub". Hierbei erbeutete der Unbekannt neben der Tasche ein Handy des Typs iPhone 8, diverse Geldkarten sowie Ausweispapiere der 31-Jährigen. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell