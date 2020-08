Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt (23.08.2020)

Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am späten Sonntagvormittag im Kreisverkehr Oberlohnstraße und Reichenaustraße passiert ist, hat sich ein 49-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Biker fuhr gegen 11.30 Uhr von der Oberlohnstraße mit einer BMW in den Kreisverkehr. Zeitgleich fuhr eine derzeit noch unbekannte Frau mit einem Skoda Fabia auf der Reichenaustraße in den Kreisverkehr, ohne auf den bevorrechtigten Motorradfahrer zu achten. Um einen Zusammenprall mit dem Skoda zu verhindern, bremste der Biker und stürzte. Hierbei zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall kam es zu keiner Berührung zwischen den Fahrzeugen. Ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, fuhr die etwa 20- bis 30-jährige Frau im Skoda weiter. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und sich das Konstanzer Kennzeichen des davonfahrenden Skodas gemerkt. Die Ermittlungen zur Unfallverursacherin dauern an.

