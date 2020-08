Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) VW-Fahrer missachtet Vorfahrt (23.08.2020)

Rottweil (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Stadionstraße zwischen Bühlingen und Rottweil ereignet hat. Ein 67-jähriger VW-Golf-Fahrer wollte von Zimmern ob Rottweil kommend aus Richtung Rottweil auf die Stadionstraße abbiegen und übersah eine aus Richtung Bühlingen kommende 21-jährige VW-Polo-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wodurch die 21-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungsdienst versorgte sie an der Unfallstelle. An dem VW Polo entstand Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Sachschaden VW Golf schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

