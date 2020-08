Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/Lkrs. RW) Audi-Fahrer übersieht Motorrad (23.08.2020)

Epfendorf (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin ist es am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße 5506 zwischen Böhringen und Harthausen gekommen. Ein 57-jähriger Audi-Fahrer wollte von einem Feldweg auf die Kreisstraße abbiegen und übersah eine von Harthausen kommende 40-jährige Motorradfahrerin, die mit dem Auto zusammenstieß. Durch die Kollision verletzte sich die 40-Jährige. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Audi war weiterhin fahrbereit, das Motorrad der Marke Honda musste aufgeladen werden.

