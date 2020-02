Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Arbeitsunfall

Rastatt (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt dürfte ein 52-jähriger Arbeiter am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle im Föhrenwald ausgerutscht sein. Der 52-Jährige wurde durch einen Arbeitskollegen bewusstlos am Fuße eines kleinen Hügels aufgefunden, worauf er den Notdienst verständigte. Der Arbeiter musste nach notärztlicher Erstversorgung schwerverletzt in eine nahe Klinik gebracht werden.

