Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Unfallflucht vorm Supermarkt +++ Hagermarsch - Wildunfall +++ Norden - Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Unfallflucht vorm Supermarkt

Vor einem Einkaufszentrum in Hage kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr gegen einen weißen Mitsubishi Geländewagen. Der Wagen wurde an der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher gab sich nicht zu erkennen und flüchtete von der Örtlichkeit. Der Vorfall ereignete sich auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Straße Baantjebur. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hage entgegen unter Telefon 04931 973980.

Hagermarsch - Wildunfall

Zu einem Wildunfall kam es am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr in Hagermarsch. Ein 39 Jahre alter Audi-Fahrer war auf dem Alten Postweg in Richtung Theener unterwegs, als nach ersten Erkenntnissen ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision. Der Autofahrer kam daraufhin nach links von der Straße ab, stieß gegen einen Baum und landete in einem Straßengraben. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden.

Norden - Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Die Polizei Norden wurde am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall in die Norddeicher Straße gerufen. Ein Mann war nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt mit einem E-Scooter gestürzt. Der 57-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell