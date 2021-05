Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Betrunken Rad gefahren +++ Holtgast - An Kreuzung zusammengestoßen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Betrunken Rad gefahren

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Dienstag in Esens von der Polizei angehalten worden. Der 40-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit einem Fahrrad auf der Jücherstraße unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten bei dem Radfahrer Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Holtgast - An Kreuzung zusammengestoßen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend in Holtgast auf der Norder Landstraße. Ein 57 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 19.10 Uhr auf der Dornumer Straße in Richtung Holtgast unterwegs. Er missachtete offenbar in Höhe Mühlenstrich eine Rot zeigende Ampel und stieß mit einer 19-jährigen Smart-Fahrerin zusammen, die rechts aus dem Mühlenstrich kam. Die 19-Jährige und ihre ebenfalls 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

