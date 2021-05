Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Schild beschädigt +++ Krummhörn/Pewsum - Lkw aufgebrochen +++ Dornum - Nach Zusammenstoß mit Fußgänger geflüchte

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Schild beschädigt

Am Dienstag wurde in der Jann-Berghaus-Straße auf Norderney ein Ladenschild beschädigt. In der Zeit von Mitternacht bis 20 Uhr zerstörten Unbekannte das beleuchtete Schild eines Gastronomiebetriebs und verursachten Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04932 92980.

Krummhörn/Pewsum - Lkw aufgebrochen

Unbekannten haben in Pewsum in der Nacht zu Mittwoch einen Lkw aufgebrochen. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, öffneten die Täter in der Adolf-Köppe-Straße gewaltsam einen Möbeltransporter und entwendeten Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Nach Zusammenstoß mit Fußgänger geflüchtet

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Dornum nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Die Ford-Fahrerin übersah auf der Ostfreesenstraat nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen nach rechts auf die Straße Oll Deep einen 70 Jahre alten Fußgänger, der die Ostfreesenstraat querte. Sie stieß mit ihm zusammen, wodurch der Mann stürzte und leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin flüchtete von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien anzugeben. Wenig später konnte die Verursacherin, eine 64 Jahre alte Frau, durch die Polizei ermittelt werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

