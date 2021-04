Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Rollerfahrer nach Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Tag, um 8 Uhr, verletzte sich ein Rollerfahrer nach einem Unfall auf der Recklinghäuser Straße leicht. Eine 41-jährige Autofahrerin fuhr auf der Recklinghäuser Straße in Richtung Recklinghausen. Zeitgleich fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Roller in die gleiche Richtung. In Höhe der Straße Langehegge hielt die Autofahrerin am rechten Fahrbahnrand an. Dabei stieß sie mit dem Zweiradfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden liegt bei ca. 650 Euro.

