POL-PDNR: Weitefeld- Langholztransporter beschädigt Hausfassade

Weitefeld (ots)

Wie der PI Betzdorf erst jetzt gemeldet wurde, kam es am 04.02.2021, gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Weitefeld. Ein Langholztransporter bog von der Daadener Straße in die Mittelstraße ab. Bei diesem Abbiegevorgang streifte der Ladungsüberhang die Hausfassade eines Wohngebäudes. Die Fassade wurde dabei beschädigt; die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der unfallverursachende Fahrer des Sattelzuges entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise zum Unfallgeschehen an die Polizei Betzdorf.

