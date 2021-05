Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Sachbeschädigung am Georgswall +++ Wiesmoor - Verkehrszeichen beschädigt +++ Südbrookmerland - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigung am Georgswall

Zu einer Sachbeschädigung kam es am vergangenen Donnerstag, 20.05.2021, am Auricher Georgswall. Unbekannte zerstörten die aufgebaute Geschwindigkeitsanzeigetafel und verursachten einen Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Verkehrszeichen beschädigt

In Wiesmoor wurde in der vergangenen Woche ein Verkehrszeichen beschädigt. Zwischen Sonntag, 16.05.2021, und Freitag, 21.05.2021, kam es vermutlich zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Marktstraße/Amselweg, bei dem das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" touchiert wurde. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04944 914050.

Südbrookmerland - Unfallflucht

Ein Unbekannter ist am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland geflüchtet. Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr touchierte der unbekannte Fahrzeugführer im Kiebitzweg einen VW Crafter am rechten Fahrbahnrand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell