Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streitigkeiten zweier Familien führen zu Polizeieinsatz

Northeim (ots)

Samstag, 24.04.2021, 20:20 Uhr

Northeim, Am Martinsgraben

NORTHEIM (da) - Zu einer vermeintlichen Schlägerei mit mehreren Beteiligten wurde die Polizei am Samstagabend (24.04.2021) in die Straße Am Martinsgraben gerufen. Bei Eintreffen der Beamten konnten nur noch drei Personen festgestellt werden, die offenbar zuvor in die Auseinandersetzung verwickelt waren. Die drei anderen Kontrahenten hatten sich bereits mit einem PKW entfernt und eigenständig die Polizeiwache aufgesucht. Nach ersten Ermittlungen wurde in der Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt, wodurch jeweils eine Person beider Gruppen leicht verletzt wurde. Es handelt sich bei den Opfern um einen 20-jährigen Northeimer und einen 37-Jährigen, ebenfalls in Northeim wohnhaft. Weitere Verletzte wurden nicht festgestellt, auch konnten bei beiden Gruppen entgegen erster Behauptungen keinerlei Schlagstöcke oder andere Waffen festgestellt werden. Die Familien beschuldigen sich gegenseitig, die Ursache für den Streit gesetzt zu haben; bei beiden wurden Gefährdeansprachen durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell