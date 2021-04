Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Heckenbrand

Uslar (ots)

USLAR (js) Am Sonntag, dem 25.04.21, gegen 14.30 Uhr, geriet in einem Garten in Uslar, Am Mühlengraben, eine ca. 5 m lange Lebensbaumhecke aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Durch den einsetzenden Wind wurden die Flammen gegen das nebenstehende Gartenhaus gelenkt, das dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Durch einen Zeugen konnte das Feuer mittels Wassereimer im ersten Angriff gelöscht werden. Die Feuerwehr übernahm dann die Brandstelle und begann mit Nachlöscharbeiten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

