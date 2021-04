Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gelddiebstahl nach dem Einkauf.

Bad Gandersheim (ots)

Freitag 23.04.2021, zw. 13:30 u. 14:00 Uhr. Nach dem Einkauf in einem Echter Einkaufsmarkt wird eine 83jährige Rollstuhlfahrerin auf dem PP des Marktes von einer männl. Person angesprochen, um dieser ein Geldstück zu wechseln. Nachdem die Geschädigte ihre Geldbörse öffnete, griff der unbekannte Beschuldigte in diese hinein und entwendete aus dem Scheinfach einen 50,-EUR Schein. Zu dem Beschuldigten konnte die Geschädigte lediglich angeben, dass dieser eine graue Jacke mit großen Stecktaschen trug. Der Tatablauf ging für die Geschädigte zu schnell, so dass sie keine weiteren Angaben zu dem Täter machen konnte. Wer zum besagten Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht hat und eventuell weitere Angaben zu dem Täter machen kann, melde sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.-Nr. 05382/9191200 oder bei der Polizei in Echte unter 05553/994740. Gö.

