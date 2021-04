Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl beim Einkaufen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nordhäuser Weg 11, Samstag, 24.4.2021, 11.10 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Samstagvormittag befand sich eine 89-jährige Northeimerin in einem Einkaufsmarkt im Nordhäuser Weg. Um sich die Auslagen an der Kühltheke näher anzusehen, drehte sie sich für einige Sekunden von ihrem Rollator weg. Anschließend stellte sie fest, dass ihr Einkaufsbeutel verschwunden ist, den sie zuvor im Korb des Rollators abgelegt hatte.

In dem entwendeten, blau-weiß gestreiften Stoffbeutel befand sich ihr Handy sowie ihre Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag und diversen Karten.

Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern oder dem Verbleib des blau-weißen Stoffbeutels geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551/7005-0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell