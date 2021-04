Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz gefahren

Uslar (ots)

Uslar (eng.) Am Samstag, 24.04.21, gegen 19.00 Uhr wurde ein 30-jähriger Uslarer von der Polizeistreife in der Wiesenstraße angehalten. An seinem versicherungspflichtigen E-Scooter fehlte das erforderliche Kennzeichen. Es stellte sich heraus, dass für den Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den Uslarer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell