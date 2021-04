Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - drei leicht Verletzte und 60.000 Euro Sachschaden

Northeim (ots)

37154 Northeim (OT Sudheim), Kreuzungsbereich K 421/ K 414 samstag, 24.04.2021, 11.40 Uhr

Sudheim (mir) Am Samstagmittag ist es auf der K 414 im Kreuzungsbereich zur K 421 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Ein 4-jähriger Freiberger befuhr mit seinem Pkw Skoda die K 421 aus Bühle kommend in Richtung Sudheim, als er das für ihn geltende Stoppschild übersah und in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zur gleichen Zeit befuhr ein vorfahrtsberechtigter 52-jähriger Wolfsburger mit seinem Pkw VW ,in Begleitung seine 57-jährigen Beifahrerin, die K 414 aus Levershausen in Richtung B 3. Im Kreuzungsbereich wurde der Pkw des Wolfsburgers von der Pkw_Front des Freibergers linksseitig erfasst. Durch den Zusammenstoß wird der Pkw des Wolfsburgers auf ein angrenzendes Feld geschleudert, im Zuge dessen es sich mehrfach überschlägt und auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kommt. Bei dem Unfall wurden alle Beteiligten leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser in Northeim und Göttingen verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die FFW Bühle, Sudheim und Northeim waren vor Ort eingesetzt. Der Fahrzeugverkehr wurde durch die Unfallaufnahme vor Ort wenig beeinträchtigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro.

