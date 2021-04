Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall: Abbiegenden Radlader übersehen

Einbeck (ots)

Einbeck, Kreisstraße 658 zwischen Bartshausen und Wenzen (tm) Am Freitag, 23.04.2021, befährt gegen 11:15 Uhr ein 31jähriger Einbecker mit seinem Radlader die Kreisstraße 658 von Bartshausen in Richtung Wenzen und will nach links in einen Feldweg abbiegen. Er übersieht dabei einen VW Touran einer 54jährigen Bewohnerin eines Einbecker Ortsteils, der am Überholen des Radladers ist. Beide Fahrzeuge stoßen zusammen und der VW Touran muss infolge dessen abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

