POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Einbeck (ots)

Einbeck, Beethovenstraße (tm) Am Freitag, 23.04.2021, stellt ein Einbecker Fahrzeughalter an seinem geparkten Ford Focus fest, dass in der Zeit zwischen 14:00 und 18:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter diesen mit einem spitzem Gegenstand zerkrazt hatte. Es entstanden dabei Schäden an der rechten Fahrzeugseite und am Kofferraum. Die Schadenshöhe wird mit 1000-1500 Euro geschätzt.

