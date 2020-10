Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannte stehlen Displays von E-Bikes ++ Älteres Ehepaar überrascht Einbrecher ++ Unter Drogenverdacht auf der Autobahn ++

Rotenburg (ots)

Unbekannte stehlen Displays von E-Bikes

Selsingen. Zwei noch unbekannte Täter stehen im Verdacht am Dienstagnachmittag in einem Fahrradgeschäft an der Hauptstraße die Displays von zwei E-Bikes gestohlen zu haben. Die beiden Männer hatten gegen 17.30 Uhr das Geschäft in kurzem Abstand hintereinander betreten. Beide sahen sich in der nächsten halben Stunde einige ausgestellte Pedelecs an. Dann verließen die Unbekannten den Laden. Kurz darauf stellte der Inhaber fest, dass zwei Displays seiner Elektroräder fehlten. Einer der Tatverdächtigen wird mit etwa 175 cm Größe als kleiner beschrieben. Er war mit einer beigefarbenen Jacke mit Kapuze bekleidet. Sei Komplize sei etwa 10 Zentimeter größer und kräftiger. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine Jogginghose mit auffälligem Schriftzug an einem Bein. Beide Männer waren durch eine Mund-/Nasenmaske geschützt. Dem Anschein nach dürfte es sich um zwei Osteuropäer gehandelt haben. Die Polizei geht von einem Schaden von über zweihundert Euro aus.

Älteres Ehepaar überrascht Einbrecher

Basdahl. Am späten Mittwochabend sind zwei unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Dorfstraße von den Bewohnern des Hauses gestört worden. Die 82 und 77 Jahre alten Eheleute hatten sich am Abend schlafen gelegt. Gegen 23.30 Uhr wurde der 82-jährige Mann durch laute Geräusche geweckt. Zunächst habe er den Schatten einer Person am Schlafzimmerfenster vorbeihuschen gesehen. In der Küche traf er dann auf einen Einbrecher mit Taschenlampe. Als der 82-Jährige nach seiner Frau im Schlafzimmer geschaut habe, machte sich der Unbekannte durch eine Hintertür aus dem Staub. Die alarmierte Bremervörder Polizei konnte die Flüchtigen trotz einer Fahndung nicht mehr ergreifen. Gestohlen wurde vermutlich nichts.

Unfall beim Abbiegen

Sottrum. Bei einem Verkehrsunfall in der Lindenstraße ist ein 57-jähriger Autofahrer aus Bremen am Mittwochmittag verletzt worden. Ein 82-jähriger Autofahrer habe gegen 12.30 Uhr mit seinem Mercedes in einem großen Bogen in eine Nebenstraße abbiegen wollen und den Blinker vermutlich nicht gesetzt. Der nachfolgende Bremer deutete das Verhalten des Vordermannes so, als wenn er am Fahrbahnrand anhalten wolle. Er setzte mit seinem Transporter zum Überholen an und kollidierte mit dem abbiegenden Mercedes. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

Unter Drogenverdacht auf der Autobahn

Stuckenborstel/A1. Unter dem Einfluss von Kokain und Heroin dürfte ein 49-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der Hansalinie in Richtung Bremen unterwegs gewesen sein. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen wurde gegen 17 Uhr in Höhe Stuckenborstel auf den Opel des Mannes aufmerksam. Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Pendlerparkplatz fanden die Beamten bei dem 49-Jährigen eine offene Spritze. Diese sei beim Konsum von Heroin und Kokain verwendet worden. Alle weiteren Tests und auch eine Blutprobe lehnte der Mann. Um diese polizeiliche Maßnahme kam er jedoch nicht herum. Sie wurde etwas später auf der Polizeiwache in Sittensen durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell