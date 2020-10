Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bei der Verkehrskontrolle - Junge Fahrerin tritt und beleidigt Polizisten ++ 37-jähriger Autofahrer hatte zu viel getankt ++ Großer Schaden bei Einbruch in Lohnunternehmen ++

Bei der Verkehrskontrolle - Junge Fahrerin tritt und beleidigt Polizisten

Buchholz. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat in der Nacht zum Dienstag eine 20-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die junge Frau steht im Verdacht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer ihres Kleinwagens gesessen zu haben. Sie war den Beamten kurz nach Mitternacht auf der Kreisstraße 113 zwischen Wilstedt und Buchholz wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die 20-Jährige fuhr in Schlangenlinien und hatte Schwierigkeiten das Auto auf ihrer Fahrspur zu halten. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten, dass die junge Frau unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Alkohol habe sie am Tag zuvor und Rauschgift seit längerem nicht konsumiert, so die junge Fahrerin. Einen Atemalkohol- und einen Urintest lehnte die 20-Jährige ab. Als sie sich in den Streifenwagen setzen sollte, versuchte sie zunächst zu fliehen. Dann setzte sich die junge Frau heftig zur Wehr, trat einem Polizeibeamten mit dem Fuß gegen das Schienbein und versuchte ihm in die Hand zu beißen. Im weiteren Verlauf beleidigte sie ihn als Nazi. Auf der Polizeiwache musste die junge Frau eine Blutprobe abgeben.

37-jähriger Autofahrer hatte zu viel getankt

Rotenburg. Mit 1,8 Promille ist ein 37-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Montag im Grafeler Damm in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 1 Uhr. Im Gespräch mit dem Fahrer nahmen sie schnell eine deutliche Alkoholfahne bei ihm wahr. Nach dem Atemalkoholtest fuhren die Polizisten mit dem 37-Jährigen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Dort musste der Mann eine Blutprobe und später auch seinen Führerschein abgeben.

Tageswohnungseinbruch in der Bergstraße

Gnarrenburg. Im Verlauf des Montags sind unbekannte Täter in einen Bungalow an der Bergstraße eingebrochen. Zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr drückten die Unbekannten das Schlafzimmerfenster auf der Seite des Hauses ein und kletterten in die Wohnung. Beim Durchstöbern der Räume fiel ihnen Bargeld in die Hände.

Großer Schaden bei Einbruch in Lohnunternehmen

Brockel. Bei einem Einbruch in die Fahrzeughalle eines Lohnunternehmens an der Straße Großer Weidenweg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag reichlich Beute gemacht. Sie bauten von mehreren Ackerschleppern hochwertige elektronische Bauteile aus und nahmen zudem zwei iPads von Apple, zwei Motorsägen des Herstellers Stihl und einen Akkuschrauber mit. Die Polizei geht von einem Schaden vom mehreren zehntausend Euro aus. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Kontrolle auf der Hansalinie - Drogenfahrt und gefälschter Führerschein

Ostetal/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am späten Montagabend auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg die Drogenfahrt eines 27-jährigen Autofahrers gestoppt. Das Fahrzeug des Mannes war den Beamten gegen 23 Uhr aufgefallen. Zu einer Verkehrskontrolle lotsten sie ihn auf das Gelände der Rastanlage Ostetal. Im Gespräch erkannten die Polizisten bei dem Fahrer Anzeichen, die auf einen Konsum von Rauschgift hindeuteten. Reaktionstests und ein Urintest bestätigten den Verdacht. Demnach stand der 27-Jährige unter dem Einfluss von THC, dem Wirkstoff von Cannabis, und Amphetaminen. Auf der Polizeiwache musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Im Rahmen dieser Kontrolle überprüften die Polizisten auch die Identitäten seiner Mitfahrer. Ein 46-jähriger Mann aus Polen händigte ihnen einen komplett gefälschten, ukrainischen Führerschein aus. Den beschlagnahmte die Polizei sofort und leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein.

25-jährige Autofahrerin bei Unfall verletzt

Elsdorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 131 zwischen Abbendorf und Elsdorf ist am Montagnachmittag eine 25-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 17 Uhr in Richtung Elsdorf unterwegs, als ihr VW Polo in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Kleinwagen geriet in einen Straßengraben, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich mehrere Male. Dabei zog sich die die 25-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie kam im Rettungswagen in das Diakonieklinikum nach Rotenburg. Den Sachschaden gibt die Polizei mit dreitausend Euro an.

