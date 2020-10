POL-ROW: ++ Sattelgespann verunglückt auf der L 131 ++ 21-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Fehler beim Überholen - Zwei Menschen verletzt ++ Autos im Stadtgebiet aufgebrochen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Sattelgespann verunglückt auf der L 131

Elsdorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 131 zwischen Elsdorf und Abbendorf sind am Sonntagabend zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 33-jähriger Fahrer eines Molkereifahrzeugs befuhr gegen 20.30 Uhr die Landesstraße in Richtung Abbendorf, als das Sattelgespann aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Auf einer Strecke von hundertfünfzig Metern kam es zur Kollision mit drei Straßenbäumen, bevor der Lastwagen umkippte und auf der Fahrbahn liegen blieb. Ein entgegenkommender 41-jähriger Fahrer eines Opel konnte versuchte einen Zusammenstoß mit dem verunglückten Sattelgespann zu vermeiden. Trotz einer Vollbremsung krachte er in das auf der Seite liegende Fahrzeug. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in die Krankenhäuser Bremen Mitte und Rotenburg eingeliefert. Die L 131 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Sperrung dauert noch bis etwa Montagmittag an. Zur Höhe des Sachschadens kann noch nichts gesagt werden.

21-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Buchholz. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K 113 zwischen Quelkhorn und Buchholz ist am Sonntagnachmittag ein 21-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann gegen 15.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Kreisstraße in Richtung Buchholz unterwegs, als sein Wagen beim Durchfahren einer langen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum und riss durch die Wucht des Aufpralls in vier Teile. Der 21-jährige Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum eingeliefert. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich neben dem verletzten Mann noch weitere Personen im Unfallwagen befunden haben könnten, setzte die Polizei zur Absuche der unübersichtlichen Unfallstelle eine Drohne ein. Andere Unfallbeteiligte konnten jedoch nicht gefunden werden. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße gesperrt werden. Zur Höhe des Schadens macht die Polizei keine Angaben.

Fehler beim Überholen - Zwei Menschen verletzt

Elsdorf/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer hatte gegen 16.15 Uhr in Höhe Elsdorf ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollen. Als er dazu vom mittleren auf den linken Fahrstreifen ausscherte, bemerkte er neben sich ein anderes Fahrzeug. Er lenkte zurück, geriet mit seinem Toyota ins Schleudern und kollidierte auf der mittleren Spur mit dem Wohnwagen eines 50-jährigen Mannes aus den Niederlanden. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Autos im Stadtgebiet aufgebrochen

In der Nacht zum Sonntag sind im Rotenburger Stadtgebiet mindestens zwei Autos aufgebrochen worden. In der Elise-Averdiek-Straße zerstörten die Täter die Scheibe der Beifahrertür eines VW Golf. Aus dem Innenraum nahmen sie ein schwarzes Portemonnaie der Marke Tommy Hilfiger mit. Darin befanden sich neben Bargeld, ein Personalausweis, ein Führerschein und Bankkarten. In der Boelckestraße gingen die Täter in der gleichen Nacht ähnlich vor. Sie schlugen die Scheibe der Fahrertür eines Dacia ein. Auch hier fiel ihnen eine Geldbörse mit gleichem Inhalt in die Hände.

