POL-ROW: Ernteskulptur zerstört - Polizei bittet um Hinweise

Tiste. Auf der Wiese vor dem Kriegerdenkmal haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eine Ernteskulptur aus Holz und Stroh zerstört. Die Polizei geht anhand der Spurenlage davon aus, dass der dargestellte Traktor von einem Fahrzeug gerammt und mutwillig beschädigt wurde. In der Bevölkerung ist man über den Vandalismus bestürzt. Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung bitte an die Polizeistation Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

