POL-ROW: ++ Prügelei vor der Bäckerei am Famila-Markt - Polizei sucht Zeugen ++

Prügelei vor der Bäckerei am Famila-Markt - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag am Famila Markt an der Straße Auf der Worth ereignet haben soll, sucht die Zevener Polizei nach möglichen Augenzeugen. Drei junge Männer sollen gegen 17.30 Uhr vor der Fensterscheibe einer Bäckerei auffällig gestikuliert und geklopft haben, um einen jungen Mann dem Geschäft zu holen. Vor dem Haupteingang sei es dann zu einer kurzen handfesten Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass sich dort zu diesem Zeitpunkt Passanten aufgehalten haben dürften. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Zevener Polizei unter 04281 / 9306-0 in Verbindung zu setzen.

