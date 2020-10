Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bekämpfung der Clan-Kriminalität - Behörden besiegeln Sicherheitspartnerschaft ++

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Bekämpfung der Clan-Kriminalität - Behörden besiegeln Sicherheitspartnerschaft

# Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg. Ihre Unterschrift unter die Sicherheitspartnerschaft zur interdisziplinären Bekämpfung von Gefahren, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten durch clankriminelle Gruppierungen im Landkreis Rotenburg (Wümme) haben am Mittwochvormittag im Heimathaus die Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten des Landkreises, der Städte, der Samtgemeinden und Gemeinden, die Leitungen der Finanzämter und des Gewerbeaufsichtsamtes sowie der Polizeiinspektion Rotenburg gesetzt.

Unter Corona-Bedingungen trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Runde zunächst mit Mund-Nase-Maske, bevor man den Schutz zur Unterzeichnung des gemeinsamen Beschlusses und zum Gemeinschaftsfoto mit Sicherheitsabstand ablegen konnte.

Ziel des behördlichen Netzwerkes ist die Bekämpfung der örtlichen Clan-Kriminalität durch gemeinsames Vorgehen auf allen Ebenen. Die Situation im Landkreis Rotenburg sei sicherlich nicht mit der in den Nord-Metropolen Hamburg und Bremen vergleichbar, so Landrat Hermann Luttmann in seinem Eingangsstatement. Doch seien durchaus Verflechtungen der Familien auf dem Land und in den Großstädten untereinander erkennbar. Inspektionsleiter Torsten Oestmann, als Initiator des Netzwerks, wünscht sich zukünftig eine enge Zusammenarbeit aller Partner und kündigt von seiner Seite ein ständig aktuelles Kriminalitätslagebild durch die Rotenburger Polizei an. Wichtig sei vor allem ein ständiger Austausch. Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber dankte Oestmann für seine Initiative und betonte die Wichtigkeit des neuen Netzwerks. Mit Blick zurück auf seine Erfahrungen als Leiter des Bremer Landkriminalamtes sei dieser Weg die folgerichtige Antwort auf kriminelle Clan-Strukturen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell