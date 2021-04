Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneute illegale Müllentsorgung in Form von Schlachtabfällen

Uslar (ots)

Uslar (eng.) Am Samstag, 24.04.21, gegen 18.15 Uhr, erhielt die Polizei Uslar den Hinweis, dass im Bereich des Försterweges in Uslar in einem Bachlauf, Schlachtabfälle entsorgt worden seien. In der Vergangenheit wurde dies bereits öfters durch Spaziergänger festgestellt. Personen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Uslar unter folgender Telefonnummer zu melden: 05571-926000.

