Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 24.04.21, 21.30 Uhr, und dem 26.04.21, 06.00 Uhr, wurde von einem PKW, der im Josef-Haydn-Ring in Uslar abgestellt war, das hintere Kennzeichen "HN-BF 7829" abgebaut und entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

