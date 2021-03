Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ 3x Saschbeschädigung Pilgrimstein ++ Baumaschinen entwendet ++ Aufmerksame Nachbarn ++ 30 Scheiben zerstört ++ Schon wieder "Müde" ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mini in Tiefgarage beschädigt

Marburg: In der Tiefgarage eines Hotels in der Straße Pilgrimstein beschädigten Unbekannte einen BMW Mini. Zwischen 01.30 Uhr am Samstag (20.03.) und 11 Uhr am Dienstag hinterließen sie Dellen auf der Motorhaube und zerstörten das Glas eines Außenspiegels. Zudem rissen sie das Mini-Emblem ab. Es entstand ein vierstelliger Schaden. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise.

Öffentliche Toiletten gleich zwei Mal verwüstet- Zeuginnen gesucht!

Marburg: Ein 26-Jähriger beschädigte am Montagabend (22.03.) eine öffentliche Toilette im Parkhaus Pilgrimstein. Bei seiner Festnahme kamen auch Drogen und Waffen zutage. Zwischen 19.30 Uhr und 20.10 Uhr randalierte der Wohnsitzlose in der öffentlichen Toilette des Parkhauses und verursachte Schäden in Höhe von etwa 300 Euro. Die durch einen Zeugen verständigte Polizei nahm den Mann fest. Er führte neben Cannabis und Amphetaminen auch ein Einhandmesser und einen Schlagstock mit sich. Die Beamten nahmen ihn mit zur Dienststelle und entließen ihn dort nach Abschluss der Maßnahmen.

Bereits am Samstag (20.03.) hatte eine Person gegen 18.35 Uhr einen mehrere hundert Euro hohen Schaden in dem Toilettenbereich angerichtet, hier jedoch in der anderen Kabine. Durch die Aufnahmen der Videoüberwachung im Parkhaus kommt ein dunkelhäutiger, nicht näher zu beschreibender Mann als Verdächtiger in Frage. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet daher um Zeugenhinweise. Insbesondere erhofft sich die Polizei eine ergänzende Personenbeschreibung des Verdächtigen durch zwei Zeuginnen, welche zur Tatzeit am Kassenautomat standen und den Verdächtigen wahrscheinlich bemerkten.

Baumaschinen aus blauem Kleinbus entwendet - Zeugen gesucht!

Stadtallendort: Diebe hebelten in der Nacht von Sonntag (21.03.) auf Montag die Heckklappe des geparkten Kleinbusses auf und entwendeten diverse Baumaschinen im Gesamtwert von 10.000 Euro. Aufgrund der Menge und Art des Diebesguts kamen sie höchstwahrscheinlich mit einem Auto oder Transporter zum Tatort in der Philipp-Dux-Straße. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise: Wem ist zwischen 20 Uhr und 08 Uhr am Sonntag bzw. Montagmorgen im Bereich des Tatorts etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat ein Personen beim Umladen von Baumaschinen beobachten können? Wem ist ein fremdes Fahrzeug in der Straße aufgefallen?

Aufmerksame Nachbarn

Weimar: ...sind manchmal viel Wert. In diesem Fall retteten sie wahrscheinlich ein Leben. Der Vermieter und gleichzeitiger Nachbar eines 60-Jährigen meldete sich am Montagabend bei der Polizei. Er hatte den Senior mehrere Tage nicht gesehen, der Briefkasten quoll über und bei der Arbeit sei er auch nicht erschienen. Die Polizei führte erste Umfeldermittlungen durch, wozu beispielsweise auch das Kontaktieren der Rettungsleitstelle hinsichtlich eines möglichen RTW-Einsatzes gehört. Durch die Nachforschungen ergaben sich jedoch keine neuen Informationen. Die Streife vor Ort fand die Situation wie vom Mitteiler beschrieben vor und ließ einen Schlüsseldienst kommen. In der Wohnung fanden sie den 60-Jährigen auf dem Boden liegend hilflos, aber noch ansprechbar, vor. Wie lange er bereits dort lag, ist nicht sicher, es dürften aber bereits mehrere Tage gewesen sein. Eine alarmierte RTW-Besatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach ersten Einschätzungen der Mediziner war der Senior so stark dehydriert, dass er wahrscheinlich keine zwei weitere Tage überlebt hätte.

In diesem Sinne: sprechen Sie miteinander, achten Sie aufeinander, schätzen Sie Ihre Nachbarn- eine gute Nachbarschaft ist sehr viel wert.

30 Scheiben zerstört - Zeugen gesucht

Gladenbach: Etwa 30 Scheibenelemente etlicher Gusseisenfenster einer alten Möbelfabrik zerstörten Unbekannte in der Bahnhofstraße. Durch Einschlagen oder Einwerfen entstand dadurch zwischen 17 Uhr am Montag (22.03.) und 12 Uhr am Dienstag ein etwa 900 Euro hoher Schaden. Die Polizei in Biedenkopf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im genannten Zeitraum das Klirren der Glasscherben gehört? Wem sind Personen in der Nähe der Fabrik aufgefallen?

Schon wieder "Müde" - Zeugen gesucht!

Marburg: Das Entfernen des mit schwarzer Farbe aufgetragenen Schriftzugs "Müde" an einer Hauswand in der Straße Krummbogen dürfte etwa 100 Euro kosten. Die Sachbeschädigung entstand zwischen 18 Uhr am Montag (22.03.) und 08 Uhr am Dienstag und ist nicht die erste dieser Art: in den vergangenen Tagen erstatten mehrere Personen Anzeige, denen der Schriftzug "Müde" zugrunde liegt. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell