POL-MR: Fahrzeug geriet ins Rollen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Ein Mercedes rollte am Montag (22.03.) gegen 14.15 Uhr in der Universitätsstraße gegen eine Fußgängerin, die dadurch Verletzungen davontrug. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der leere PKW mutmaßlich aufgrund der nicht betätigten Handbremse in Bewegung gesetzt und war mit der Fußgängerin kollidiert. Zuvor hatte die Mercedes-Fahrerin das Fahrzeug in der Universitätsstraße vor einem gegenüberliegenden Drogeriemarkt abgestellt. Nachdem er sich in Bewegung gesetzt hatte, kreuzte er die beiden Fahrspuren und rollte dann auf den Gehweg im Bereich des dortigen Kaufhauses. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Fußgängerin, die unter das Fahrzeug geriet. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Eine weitere Person verletzte sich leicht bei dem Versuch, den rollenden PKW mit den Händen zu stoppen. Die Mercedes-Fahrerin stieß zum Unfallgeschehen dazu. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen des Unfalls, die ihre Personalien noch nicht bei der Polizeistreife am Unfallort angegeben haben, werden gebeten, sich unter der tel. 06421/ 406-0, zu melden.

Yasmine Hirsch

