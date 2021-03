Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Zeugen zu Fahrweise gesucht ++ Unsittlich angefasst - Zeugen gesucht! ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zeugen zu Fahrweise gesucht

Kirchhain: Am zurückliegenden Samstag (13.03.) informierte ein Zeuge die Polizei, da er hinter einer unsicher fahrenden Person herfuhr. Er vermutete eine Trunkenheitsfahrt. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle erhärtete sich dieser Verdacht nicht, jedoch verfügte die aus dem Landkreis stammende Frau nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Eigenen Angabe zufolge wollte sie etwas Fahrpraxis für die anstehende Führerscheinprüfung sammeln. Der Halter und eine weitere Person befanden sich dabei im Auto. Die Polizei ermittelt nun aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen sie. Da der Halter dies zuließ, wird auch gegen ihn ermittelt. In diesem Zuge sucht die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, Zeugen: Wem ist letzten Samstag, gegen 17.45 Uhr, ein grauer 5er BMW zwischen Wittelsberg und Kirchhain aufgefallen? Wer hat Beobachtungen zur unsicheren Fahrweise gemacht? Wer musste gegebenenfalls sogar Ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden?

Unsittlich angefasst - Zeugen gesucht!

Eine junge Frau geriet am Montagabend, 1. März, im Damaschkeweg in das Visier eines bis dato unbekannten Jungen oder Jugendlichen.

Die Ermittler prüfen derzeit, ob ein Tatzusammenhang mit einem Vorfall am 11.03. besteht. Die Polizei berichtete am 18.03. mit der Überschrift "Ans Gesäß gefasst" darüber.

Die 19-Jährige war alleine unterwegs, als sich der mutmaßliche Tatverdächtige gegen 19 Uhr von hinten näherte und sie unvermittelt an intimen Stellen berührte. Danach suchte er das Weite. Bei seiner Flucht schrie ihm das Opfer noch hinterher. Die geschockte Frau kam ohne körperliche Blessuren davon. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 150 bis 160cm groß, 12 bis 15 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und Augen, Oberlippenflaum. Er war mit einer oliv-/tarnfarbenen Daunenjacke und einer dunklen Jeans bekleidet. Die Marburger Kriminalpolizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall am frühen Abend im Damaschkeweg beobachtet? Wer kann Angaben zu dem jungen Mann machen?

