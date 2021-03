POL-MR: ++ Glätteunfälle ++ Unfallfluchten ++ Pedelec gestohlen ++ Diebstahl aus zwei Fahrzeugen ++ Betrunken rechte Parolen gegrölt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Wintereinbruch führt zu zwei Unfällen im Landkreis

Der Schneefall in der Nacht auf Freitag (19.03) in Verbindung mit winterglatten Straßen brachte kurz vor dem erhofften Frühlingsbeginn nochmal einige Schwierigkeiten mit sich: Ein Autofahrer rutschte gegen 23 Uhr im Bereich der B3-Auffahrt Marburg-Nord in Richtung Kassel in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, lediglich am Fahrzeug entstand Sachschaden. Auf die Unfallaufnahme konnte verzichtet werden.

Weniger Glück hatte ein Peugeot-Fahrer in Biedenkopf auf der B62 zwischen Eckelshausen und Wallau. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet das Auto gegen 3.05 Uhr ins Schleudern und fuhr im Bereich einer Rechtskurve geradeaus weiter gegen einen Bordstein, drehte sich und stieß seitlich gegen ein Brückengeländer. Der 37-jährige Fahrer aus Marburg verletzte sich hierbei leicht und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Am Brückengelände entstand ein Sachschaden, der ersten Schätzungen zufolge um die 1000 Euro hoch sein dürfte. Das Fahrzeug musste stark beschädigt abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 4000 Euro beziffert. Um die auslaufenden Betriebsstoffe an der Unfallstelle kümmerten sich die Polizeibeamten, die Straßenmeisterei übernahm das Streuen der spiegelglatten Straße.

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht!

Stadtallendorf: Beim Ausparken aus einer Parklücke im Stadionweg beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag (18.03.) gegen 22.20 Uhr einen geparkten BMW. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Kirchhain: Auf etwa 1500 Euro wird der Schaden an der rechten Seite eines Hyundai geschätzt, welcher am Donnerstag (18.03.) auf dem Parkplatz des Einkaufs- und Gesundheitszentrums in der Mühlgasse parkte. Zwischen 8.30 Uhr und 14.45 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Hyundai und entfernte sich anschließend.

Neustadt: Wahrscheinlich durch die Kollision mit einer Anhängerkupplung entstanden die Beschädigungen in Höhe von 1000 Euro an der linken Seite eines geparkten BMW. Dieser stand von Mittwoch (17.03), 18 Uhr bis Donnerstag, 10 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Einbahnstraße Goethestraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Stadtallendorfer Polizei (tel. 06428/ 9305-0) bittet in allen drei Fällen um Hinweise.

Marburg: Ob es beim eingedrückten Kennzeichen und einer somit recht geringen Schadenshöhe bei einem VW bleibt, bedarf weiterer Abklärung. Sollte die Stoßstange durch den Unfall am Donnerstag (18.03.) ebenfalls einen Schaden davongetragen haben, dürfte die Schadenshöhe definitiv im dreistelligen Bereich liegen. Bislang bekannt ist jedoch, dass der VW im Zeitraum von 6.30 Uhr bis 15.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Johann-Konrad-Schäfer-Straße parkte und ein Unbekannter ihn vorne beschädigte. Die Marburger Polizei (tel. 06421/406-0) bittet um Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher.

Hochwertiges Pedelec gestohlen

Dautphetal - Dautphe: Ein schwarzes Pedelec der Marke "Rotwild" entwendeten Unbekannte zwischen 11 Uhr am Dienstag (16.03.) und 14.30 Uhr am Donnerstag (18.03.). Die Diebe brachen in eine verschlossene Garage eines Einfamilienhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein und entwendeten das Pedelec samt Ladegerät. Der Sachschaden an der Garage beträgt etwa 300 Euro, die Beute hat einen Wert von etwa 8000 Euro. Die Polizei in Biedenkopf, tel. 06461/ 9295-0, bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise.

Diebstahl aus zwei Fahrzeugen

Stadtallendorf: gleich zwei Mal schlugen Diebe auf einem Parkplatz in der Holzwiesenstraße zu. Aus einem geparkten Mazda entnahmen sie Lautsprecher im Wert von etwa 50 Euro, aus einem Nissan nahmen sie eine Gürteltasche mit Friseurutensilien im Wert von 450 Euro an sich. Da beide Autos unbeschädigt geblieben sind, ist es wahrscheinlich, dass sie nicht verschlossen waren. Die Diebstähle ereigneten sich zwischen Mittwoch (17.03.), 14 Uhr und Donnerstag, 11.30 Uhr. Die Beamten der Polizei Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bitten um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

Betrunken rechte Parolen gegrölt

Marburg- Wetter: Mehrere Personen meldeten sich am Donnerstag (18.03.) gegen 22.15 Uhr bei der Polizei und gaben an, dass ein Mann in der Straße Am Bahnhof auf Schaukästen einschlagen und rechte Parolen grölen würde. Wenig später kontrollierte eine Polizeistreife den aus dem Landkreis stammenden Mann. Bereits vor dem feststehenden Ergebnis des Atemalkoholtests war eine deutliche Alkoholisierung des Mannes festzustellen, da er kaum zwei Schritte gehen konnte ohne dabei umzufallen. Die letztlich gemessenen 4,2 Promille erklärten diesen Zustand. Der Mann kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus, wegen der Parolen wird ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

