POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Einbruchsversuche in Vier Morgen Galerie

Ein bislang Unbekannter versuchte in der Nacht zum Dienstag in gleich zwei Geschäfte in der Vier Morgen Galerie in Leopoldshafen gewaltsam einzudringen.

Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte der Täter mithilfe eines Hebelwerkzeuges über die Eingangstür in eine Buchhandlung einzudringen. Auch an einem gegenüberliegenden Brautmodegeschäft versuchte der Dieb am Hintereingang sein Glück und scheiterte.

Der Polizeiposten Hardt ist nun auf der Suche nach Zeugen die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Zeugen können sich tagsüber unter der Telefonnummer 07247 980860 melden.

