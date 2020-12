POL-RZ: Unterschlagung eines Pkw nach Probefahrt - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Ratzeburg

Medien-Information 12. Dezember 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.12. 2020 - Geesthacht

Am 10.12.2020, gegen 15 Uhr, kam es in der Mercatorstraße in Geesthacht zu einer Unterschlagung eines PKW. Ein vermeintlicher Kaufinteressent legte einen Führerschein als Pfand vor und kehrte nach der Probefahrt nicht wieder zurück zum Autohaus. Bei dem unterschlagenen Fahrzeug handelte es sich um einen Mercedes Cabrio C250 in der Farbe Weiß mit einem braunen Stoffverdeck. Das Fahrzeug wurden mit roten Händlerkennzeichen beginnend mit den Buchstaben RZ- geführt.

Der Interessent kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - dickliche Statur

Der Wert des unterschlagenen Fahrzeuges wird mit 35.000 Euro beziffert.

Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Hat jemand verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeug oder der beschriebenen Person machen können? Bitte wenden Sie sich mit ihren Hinweisen an die ermittelnde Kriminalpolizei Geesthacht unter der Tel.: 04152/8003-0.

