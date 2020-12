Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: LKW-Fahrer verlässt sich auf Navigationsgerät und verursacht Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

RatzeburgRatzeburg (ots)

Medien-Information 11. Dezember 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.12. 2020 - Geesthacht

Am 10.12.2020, gegen 20:45 Uhr, kam es in die Norderstraße in Geesthacht zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW an einem Supermarkt.

Ein 35-jähriger LKW-Fahrer aus Hamburg hatte sich auf sein Navigationsgerät verlassen, welches ihn an die Entladestelle eines Supermarktes lotste. Ein an der kleinen, überdachten Auffahrt angeschlagenes Schild mit einer maximalen Durchfahrtshöhe von 3,50m wurde dabei ignoriert, sodass der 3,70m hohe LKW gegen die Bedachung fuhr und kurzzeitig stecken blieb. Der LKW-Aufbau wurde dabei stark beschädigt und um ca. 1 m nach hinten verschoben. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. An der Stahldachkonstruktion entstand minimaler Schaden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der LKW musste vor Ort stehen bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Lutz Theurer

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell