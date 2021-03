Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Sachbeschädigungen an Bushaltestelle, Rathaus und Autos ++ Zeugen gesucht zu Unfall am Südbahnhof ++ Unfallfluchten ++ Räder entwendet ++ Sporthalle beschmiert ++ und noch mehr

Glasscheibe an Bushaltestelle zerstört

Marburg: Eine Glasscheibe mit zwei Meter Länge und einem Meter Breite zerstörten Unbekannte an der Bushaltestelle "Am Richtsberg", im Bereich des Christa-Czempiel-Platz. Alle Glasscheiben waren am Sonntag (21.03.) gegen 10 Uhr noch intakt, um 12 Uhr meldete ein Zeuge die Beschädigungen, die einem Schaden von etwa 750 Euro entsprechen. Die Marburger Polizei (tel. 06421/ 406-0) fragt: Wer hat am Sonntag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr das Zerstören der Scheibe beobachtet? Wem sind in dem Bereich verdächtige Personen aufgefallen?

Zeugenaufruf zu Unfall am Südbahnhof

Marburg: Am Freitag (19.03.) kollidierte in der Frauenbergstraße, im Bereich des Südbahnhofs, ein BMW mit einem 30-jährigen Fahrradfahrer. Dieser verletzte sich durch den Unfall gegen 08.10 Uhr leicht. Ein RTW brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei Marburg (tel. 06421/ 406-0) bittet die Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

Unfallfluchten:

Heck beschädigt

Stadtallendorf: Einen in der Richard-Wagner-Straße geparkten Chevrolet beschädigten Unbekannte zwischen 20 Uhr am Samstag (20.03.) und 12 Uhr am Sonntag. An der hinteren Stoßstange, linksseitig, entstanden Beschädigungen in Höhe von etwa 900 Euro. Wahrscheinlich touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Chevrolet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizei in Stadtallendorf (tel. 06428/ 9305-0) zu wenden.

Weiterfahrt ohne linkes Spiegelglas

Bad Endbach: Die Kollision zweier Außenspiegel am Samstag (20.03.) hatte zur Folge, dass ein mutmaßlicher Unfallverursacher ohne das Spiegelglas des linken Außenspiegels davonfuhr. Zuvor war der unbekannte Autofahrer, welcher auf der L3050 von Gladenbach/ Weidenhausen nach Bad Endbach fuhr, um 19.45 Uhr mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Ford kollidiert. An dessen Spiegel befand sich blauer Lack, so dass davon auszugehen ist, dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen blauen PKW handelt. Die Polizei in Biedenkopf (tel. 06461/ 9295-0) bittet um Hinweise zum Unfallbeteiligten.

Fahrradräder abmontiert und entwendet

Marburg: Aus einem Hinterhof in der Weidenh äuser Straße entwendeten Unbekannte das Vorder- und Hinterrad eines Mountainbikes. Das Fahrrad, welches mit einem Schloss um den Rahmen herum gesichert wurde, nutzten die Eigentümer zuletzt am Montag (08.03) gegen 19 Uhr. Am Sonntag (21.03.) bemerkten sie den Diebstahl gegen 7.40 Uhr. Die Räder haben einen Gesamtwert von etwa 250 Euro. Die Polizei in Marburg (tel. 06421/ 406-0) bittet um Hinweise: Wem ist eine Person mit zwei Fahrradrädern im genannten Tatzeitraum aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben?

Rathaus beschädigt

Marburg: Ein etwa 20cm großes Loch schlugen Unbekannte in ein Fenster rechts neben dem Haupteingang des Rathauses in der Straße Markt. Der Schaden von etwa 150 Euro entstand zwischen Freitag (19.03.), 16 Uhr und 06 Uhr am Sonntag.

Zudem brachten Unbekannte einen Schriftzug an die Hauswand des Rathauses sowie an ein Gebäude der Stadtverwaltung in der Straße Hofstatt an. Bei beiden Schriftzügen handelt es sich um das Wort "Müde", in einer Größe von 20cm auf 60cm. Die Sachbeschädigungen, welche einen Sachschaden von mehreren hundert Euro bedeuten, entstanden zwischen 12 Uhr am Samstag (20.03.) und 7.30 Uhr am Sonntag. Inwieweit die Schmierereien mit der demolierten Scheibe zusammenhängen, ist noch nicht bekannt. Die Marburger Polizei (tel. 06421/ 406-0) bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen zu melden.

Sporthalle beschmiert

Lohra: Drei dunkelgekleidete Personen meldete eine Zeugin am Freitag (19.03.) um 20.40 Uhr im Bereich der Sporthalle einer Schule in der Schulstraße. Wenig später stellte eine Polizeistreife drei frische Graffitis fest, die nicht näher zu beschreibenden Personen hatten aber bereits das Weite gesucht. Das Beseitigen der Schriftzüge "187", "Swag" und "LOL" dürfte mehrere hundert Euro kosten, die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu den Tätern nimmt die Marburger Polizei unter 06421/ 406-0 entgegen.

Alle Scheiben eingeschlagen

Fronhausen: 5000 Euro hoch dürfte der Schaden sein, den ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag (20.03.) in der Kantstraße verursachte. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug er alle Scheiben eines geparkten Audi ein und entfernte sich im Anschluss. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Frontscheibe und Dach beschädigt

Marburg: Unbekannte schlugen die Frontscheibe eines geparkten Toyota ein und hinterließen zudem Dellen im Dach. Der PKW stand seit Dienstag (16.03.), 18 Uhr, in der Poitiers-Straße. Die Beschädigungen in Höhe von mehreren hundert Euro stellte der Eigentümer am Samstag um 10.15 Uhr fest. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet in diesem Zusammenhang um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

Fahrräder gestohlen

Marburg: Unbekannte stahlen zwei Drahtesel aus einem sogenannten Fahrradport eines Mehrfamilienhauses im Marbacher Weg. Zwischen 2.45 Uhr und 3.10 Uhr am Samstag (20.03.) vernahm ein Anwohner den Lärm, den die Diebe beim Überklettern der Gitter machten, konnte diesen aber nicht weiter zuordnen. Erst beim Feststellen der fehlenden Räder kam die Erkenntnis, dass sich zu der Zeit die Diebe auf dem Grundstück zu schaffen gemacht hatten. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Heckscheibe eingeschlagen

Cölbe: In der Bergstraße schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten Renault ein. Da nichts aus dem Fahrzeug fehlt, geht die Polizei Marburg derzeit von einer Sachbeschädigung aus und bittet unter tel. 06421/ 406-0 um Zeugenhinweise: Wem ist in der Nacht von Freitag (19.03.) auf Samstag zwischen 22.15 und 01 Uhr etwas Verdächtiges in der Bergstraße aufgefallen?

Kellerraum aufgebrochen

Marburg: Unbekannte brachen in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Damaschkeweg ein und entwendeten ein Fahrrad und einen DVD-Player im Gesamtwert von etwa 150 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 12.02. bis Freitag, 19.03. um 17.50 Uhr. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise.

