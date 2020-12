Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Biker bei Unfall verletzt ++ Aus der Kurve getragen ++ Wachhund schnappt nach Verdächtigem ++ Seniorin erkennt betrügerisches Gewinnversprechen ++

RotenburgRotenburg (ots)

Junger Biker bei Unfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B 440 / Nobelstedter Weg ist am Dienstagnachmittag ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der junge Mann hatte gegen 17 Uhr vom Nobelstedter Weg auf die Bundesstraße einbiegen wollen und dabei vermutlich den Volvo einer 21-jährigen Autofahrerin aus dem Heidekreis übersehen. Der Biker kam bei der Kollision zu Fall und zog sich Verletzungen an seinem Bein zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aus der Kurve getragen

Hatzte. Eine 45-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen in der Verlängerung der Peterstraße mit ihrem Auto verunglückt. Die Frau war gegen 8.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hatzte und Wittkopsbostel unterwegs, als sie alleinbeteiligt in einer Rechtskurve mit ihrem Peugeot nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Kleinwagen mit einem Straßenbaum. Dabei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie kam im Krankenwagen in das Diakonieklinikum nach Rotenburg.

Wachhund schnappt nach Verdächtigem

Sittensen. Der Wachdienst einer Firma an der Molkereistraße hat am Dienstagabend einen unbekannten Mann auf dem Firmengelände gestellt, als er sich vermutlich an abgestellten Fahrzeugen zu schaffen machte. Er wurde von einem Wachhund gebissen und flüchtete unerkannt. Trotz einer Nahbereichsfahndung durch die hinzugerufene Zevener Polizei konnte der Verdächtige nicht gefasst werden.

Seniorin erkennt betrügerisches Gewinnversprechen

Zeven. Einen großen Geldgewinn in der Vorweihnachtszeit - das hat ein unbekannter Anrufer einer 84-jährigen Frau aus Zeven am Dienstagvormittag versprochen. Sie habe bei einem Gewinnspiel 91.000 Euro gewonnen. Um an die Summe zu kommen, müsse sie lediglich eine Bearbeitungsgebühr von eintausend Euro zahlen. Die Bankverbindung für eine Überweisung würde man noch mitteilen. Da die Frau schon einmal Opfer eines ähnlichen Betruges geworden ist, ließ sie sich diesmal nicht täuschen und erstattete eine Strafanzeige.

Transporterfahrer unter Drogenverdacht

Hollenstedt/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am späten Dienstagabend einen 29-jährigen Fahrer eines Transporters aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Aarbachkate konnte der Mann den Beamten zunächst keinen Führerschein vorlegen. Es bestand der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem erkannten die Polizisten Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest zeigte Rückstände von THC, dem Rauschmittel von Cannabis, an. Der 29-jährige musste eine Blutprobe abgeben und durfte die Fahrt natürlich nicht mehr fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell