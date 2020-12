Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Polizei beteiligt sich an bundesweiten Buskontrollen - Disziplinierte Schülerinnen und Schüler

RotenburgRotenburg (ots)

Polizei beteiligt sich an bundesweiten Buskontrollen - Disziplinierte Schülerinnen und Schüler

LK Rotenburg. Die Polizei im Landkreis Rotenburg hat sich am Montag an den bundesweiten Maskenkontrollen im Schulbusverkehr und im ÖPNV beteiligt.

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Lüneburg warfen die Beamten am Vormittag zunächst einen genauen Blick auf den Schulbusverkehr in der Gerberstraße. Verkehrssicherheitsberater Christoph Steinke und Merten Franz von Ordnungsamt der Stadt Rotenburg stiegen an der Haltestelle an der Mühlenstraße in einen Bus ein und fuhren bis zur Haltestelle an der Pestalozzihalle mit. Auf dem kurzen Stück fielen ihnen keine Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen auf. Ähnlich machte es der Kontaktbeamte der Polizei, Fred Krüger. Am Kreisverkehr an der Verdener Straße stieg er unerwartet zu. Auch er fuhr bis zur Endstation mit und verteilte im Anschluss an die Kontrollen ein Großes Lob an die Schüler. "Wir mussten noch nicht einmal jemanden ermahnen", freute sich der Kontaktbeamte.

Im Verlauf des Tages kontrollierten sechs Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei Lüneburg am ZOB am Bahnhof den ÖPNV und später auch in der Rotenburger Innenstadt. Auch hier war das Ergebnis durchaus positiv. Menschen wurden allenfalls zum ordnungsgemäßen Tragen der Masken ermahnt.

Den gleichen Eindruck hatten die Polizeibeamten bei Kontrollen in Sottrum, Visselhövede, Zeven, Selsingen, Gnarrenburg und Bremervörde. Fast gleichlautend sprechen sie bei den Kontrollen der Schulbusse von auffallend disziplinierten Schülern, die die Vorschrift der Corona-Bestimmungen vorbildlich erfüllt haben.

