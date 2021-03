Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Sprayer festgenommen ++ Autos beschädigt ++ Unfallfluchten ++ Unverschlossene PKW in Cölbe im Visier ++ Abgelenkt ++ Sachbeschädigung und Diebstahl im Kindergarten ++ Graffiti ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Sprayer festgenommen

Marburg: Ein vorbeifahrender Zeuge meldete am Montag (22.03) um 0.45 Uhr eine Person, welche im Bereich der Schwanallee/ Gisselberger Straße Graffitis an die Garagen sprühte. Mehrere Polizeistreifen befanden sich wenige Minuten später im genannten Gebiet. Der Verdächtige flüchtete beim Erblicken der Streife, konnte etwas später aber erneut gesehen- und nach einer Verfolgung zu Fuß durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Sprayer-Utensilien in der Tasche und Farbe an den Händen erhärteten den Verdacht gegen den 19-Jährigen. Zudem stellten die Beamten ein zwei Quadratmeter großes, frisches Graffiti fest. Der entstandene Schaden dürfte etwa 500 Euro entsprechen. Der aus dem Landkreis stammende Mann durfte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

Drei Reifen platt

Kirchhain - Großseelheim: Drei Reifen eines geparkten Hyundai beschädigten Unbekannte zwischen Donnerstag (18.03.) und Samstag in der Straße Am Helgehaus. Aus allen drei Reifen entwich die Luft, konkrete Beschädigungen sind jedoch nicht ersichtlich. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Unverschlossene PKW im Visier?

Cölbe- Bürgeln: Allem Anschein nach hatte es ein Dieb in der Nacht von Freitag auf Samstag (20.03.) auf unverschlossene Fahrzeuge abgesehen: In der Ohmtalstraße entwendete er aus einem VW ein Ladekabel und eine Sonnenbrille. Aufgrund einer Videoüberwachung kann hier die Tatzeit genau angegeben werden: zwischen 03.15 Uhr und 03.17 Uhr versuchte er bei beiden unten einem Carport stehenden Fahrzeugen die Türen zu öffnen - und griff dann in den unverschlossenen VW.

Ähnlich scheint es in der Marburger Landstraße abgelaufen zu sein: Ein ebenfalls unter einem Carport stehender BMW war wahrscheinlich nicht verschlossen- es waren nämlich keine Aufbruchspuren erkennbar. Allerdings fehlte ein Rucksack, in dem neben einer Sonnenbrille und einem Ladekabel auch mehrere hundert Euro Bargeld enthalten waren. Der Tatzeitraum kann in diesem Fall auf Freitag (19.03.), 20.30 Uhr, bis Samstag, 13.30 Uhr, eingegrenzt werden.

In der Straße Auf der Scheubahn bemerkte ein Fahrzeugbesitzer am Samstag (20.03.) um 0.50 Uhr zwei Personen, die sich gerade an seinem Opel zu schaffen machten. Nachdem er sie ansprach, flüchteten sie in Richtung Tulpenweg. Einer der beiden Männer war schwarz bekleidet, der andere hatte einen Rucksack bei sich und trug eine beige Jacke.

Die Marburger Kripo (tel. 06421/ 406-0) bittet um Zeugenhinweise zu allen drei genannten Fällen.

Abgelenkt

Stadtallendorf: Während eine Seniorin in einer Bankfiliale in der Straße Am Markt Geld am Geldautomaten abhob, verwickelte ein neben ihr stehender Unbekannter sie am Samstag (20.03.) gegen 11.10 Uhr in ein Gespräch. Dadurch abgelenkt bemerkte die Dame den Verlust ihrer EC-Karte erst nach dem Verlassen der Filiale. Sie informierte die Polizei und veranlasste die Sperrung ihrer Karte. Ob der Fremde zu diesem Zeitpunkt die Karte bereits genutzt hatte, ist noch nicht bekannt. Er wird als etwa 40-jähriger Südländer mit dunklen Haaren und Halbglatze beschrieben. Hinweise diesbezüglich erbittet die Kripo in Marburg unter tel. 06421/ 406-0.

Ford beschädigt

Biedenkopf: Einen geparkten Ford beschädigten Unbekannte am Freitag, 12.03., während die Besitzerin nur zehn Minuten abwesend war. Als sie gegen 16.55 Uhr zum Auto zurückkehrte, fand sie Unfallschäden im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite vor. Der Unfallverursacher entfernte sich aus der Georg-Kramer-Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Biedenkopf, tel. 06461/ 9295-0, bittet um Zeugenhinweise.

Unfallverursacher flüchtet ohne Unfallschaden

Marburg: Ein 22-jähriger Audifahrer befand sich Freitagnacht (19.3.) auf der Neue Kasseler Straße, um zu den Parkplätzen am Hauptbahnhof zu fahren. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße kam von rechts ein vorfahrtsberechtigter Linienbus aus der Bahnhofstraße und bog nach links in die Neue Kasseler Straße. Dabei wäre es beinahe zum Zusammenstoß mit dem Audi gekommen, weshalb der Audifahrer ein Stück zurückfuhr und eine Kollision mit dem Bus verhinderte. Hierdurch kollidierte er aber mit einem hinter ihm wartenden 18-jährigen Mazda-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand ein vierstelliger Schaden. Der abgebogene Busfahrer setzte seine Fahrt fort. Was die Uhrzeit des Unfalls angeht, sind die Beteiligten sich uneinig. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Zusammenstoß in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23.50 Uhr und 0.55 Uhr. Die Unfallfluchtermittler in Marburg (tel. 06421/ 406-0) bittet nun, Zeugen des Unfalls sich zu melden.

Graffiti an Hauswand

Marburg: Den einen Meter langen Schriftzug "Müde" sprühten Unbekannte auf eine Hauswand in der Straße Ketzerbach und verursachten damit einen dreistelligen Schaden. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen 18.15 Uhr am Sonntag (21.03.) und 14 Uhr am Montag. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Marburg, tel. 06421/ 406-0, entgegen.

Sachbeschädigung und Diebstahl im Waldkindergarten

Neustadt: Einen Feuerlöscher und eine hölzerne Tipistange entwendeten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende aus dem Waldkinderkarten in der Hindenburgstraße. Zwischen Freitag (19.03.), 11 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, beschädigten sie zudem zwei Flyerhalterungen, einen Seifen- und einen Vogelfutterspender. Der entstandene Sachschaden und der Wert des Diebesguts wird jeweils auf 100 Euro geschätzt. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise.

Seat zerkratzt

Stadtallendorf: Einen Schaden von etwa 1500 Euro verursachten Unbekannte zwischen Donnerstag (18.03.) und Sonntag, in der Mozartstraße. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie einen geparkten Seat. Der Eigentümer stellte die Kratzer am Sonntag um 10 Uhr fest. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise.

