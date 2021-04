Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lasermessungen im Stadtgebiet

Northeim (ots)

Sonntag, 25.04.2021 nachmittags und in den Abendstunden Northeim, Einbecker Landstraße

NORTHEIM (da) - Bei zwei Lasermessungen im Bereich der Einbecker Landstraße wurden am gestrigen Nachmittag (25.04.21) und in den frühen Abendstunden insgesamt 16 Verstöße festgestellt und vor Ort geahndet. 13 Verkehrsteilnehmer erhielten ein Verwarngeld, in drei Fällen wurden Bußgelder fällig. Diese drei Fahrer müssen zudem mit "Punkten in Flensburg" rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 88km/h, erlaubt sind in diesem Bereich lediglich 50km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell