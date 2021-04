Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Raub auf Taxifahrer

Northeim (ots)

Montag, 26.04.2021, 00:10 Uhr

Einbeck, Stiftsgarten

EINBECK (da) - In der Nacht zu Heute (26.04.2021) kam es kurz nach Mitternacht in Einbeck im Bereich des Stiftsgartens zu einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer. Der bislang unbekannte Täter bestieg das von ihm bestellte Taxi und bedrohte den Fahrer sofort mit einer Schusswaffe. Der 30-jährige Taxifahrer händigte daraufhin seine Geldbörse aus. Der Täter verließ das Taxi und rannte mit seiner Beute -einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag- in Richtung Knochenturm davon. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.

Der männliche Täter wird vom Opfer wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, vermutlich südländischer Herkunft 175-180cm groß Gesicht mit weißer FFP2-Maske bedeckt bekleidet mit einer schwarzen Jacke, darunter ein weißer Kapuzenpullover und blauer Stoffhose

Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-7005-0 entgegen.

