THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: THW unterstützt bei Verteilung von über 1 Million Corona-Selbsttests an Schulen in MV und SH

Kiel/Schwerin

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus Ortsverbänden in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein verteilen seit dem 12. März über 1 Million Corona-Selbsttests an die Schulen und Schulämter in den beiden Bundesländern.

Vom 12. bis 15. März wurden 447.000 Schnelltests in Mecklenburg-Vorpommern umgepackt für die Feinverteilung und zu den Schulen transportiert. 40 Einsatzkräfte stemmten den Kraftakt an einem Wochenende. Der Innenminister Mecklenburg-Vorpommern Torsten Renz war bei der Umpackaktion selbst vor Ort, bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern.

Ehrenamtliche Einsatzkräfte des THW aus Schleswig-Holstein begannen am Donnerstag, den 18. März mit der Verteilung der ersten 230.000 von insgesamt 610.000 Corona-Antigen-Schnelltests.

Auch hier wird durch die Verteilung der Selbttests an Schulen und Schulämter auch am Wochenende durch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sichergestellt, dass die Tests ab Montag, den 21. März genutzt werden können

AUS DER PM DES INNENMINISTERIUMS MV:

Corona-Selbsttests für Schulen in Mecklenburg-Vorpommern / Innenminister Torsten Renz dankt THW für die Unterstützung und die rasche Verteilung

447.000 Schnelltests für die Schulen im Land wurden vom Technischen Hilfswerk (THW) verpackt und im Laufe des Wochenendes 13. und 14. März verteilt. Innenminister Torsten Renz war beim THW zugegen und hat sich einen eigenen Eindruck von der herausfordernden logistischen Verteilung

gemacht: "Diese Selbsttests sind wichtig für unsere Kinder und die Lehrkräfte denn so können wir den Schulbetrieb sicherer gestalten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen ehrenamtlichen Unterstützungskräften vom THW bedanken, die uns sofort zur Seite standen und kurzfristig diese Mammutaufgabe übernommen haben. 447.000 Tests innerhalb kürzester Zeit umzupacken und neu zu adressieren, ist eine logistische Meisterleistung. Die Maßnahmen werden in den kommenden Tagen und Nächten auf Hochtouren laufen, sodass zu Beginn der nächsten Woche die Tests in unseren Schulen eintreffen." Das THW unterstützte mit zirka 40 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Der Schweriner THW Regionalbereichsleiter Michael Teuber: "Viele unser Kameradinnen und Kameraden sind selber Eltern und wissen wie wichtig es ist, dass Kinder wieder einen Schulalltag haben können. Deshalb ist es uns allen eine Herzensangelegenheit, hier zu helfen."

(PM des Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern) https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Aktuell/?id=168345&processor=processor.sa.pressemitteilung

AUS DER PM KULTUSMINISTERIUM SH:

Schleswig-Holstein startet Selbsttestkampagne #WIRTESTEN

Ab dem 21. März werden Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein in einem ersten Schritt bis zu den Osterferien die Möglichkeit haben, einen zusätzlichen wöchentlichen Covid19-Antigen-Selbsttest vorzunehmen.

"Am Donnerstag, den 18. März werden wir mit dem THW die erste Ladung von 230.000 Selbsttests der Firma Roche an die Schulämter ausliefern", so Bildungsministerin Karin Prien am 16. März in Kiel. "In den darauffolgenden Tagen werden weitere 380.000 Tests an die Schulen kommen, sodass alle Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein in der kommenden Woche ein Testangebot erhalten. Die Selbsttests sind ein weiterer Baustein, um den Unterrichtsbetrieb aufrecht zu erhalten und ihn noch sicherer zu gestalten. Dadurch leisten wir auch einen gemeinsamen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie", so Prien.

Zusätzlich zu den Selbsttests in Schule erhalten Lehrerinnen und Lehrer sowie andere an Schule tätige Personen im Rahmen der Teststrategie des Landes auch weiterhin die Möglichkeit, sich in den Partnerapotheken, bei Hausärzten oder den Testzentren des Roten Kreuzes testen zu lassen.

Die Schulen im Land sind am Montag, den 15. März über das Ausrollen der Testkampagne #WIRTESTEN informiert worden. Die erste Lieferung am Donnerstag mit 230.000 Tests ist für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge bestimmt, damit diese vor ihren Prüfungen zum ESA und MSA in der kommenden Woche bereits ab Montag, den 21. März ein Testangebot haben. Die nächste Lieferung von Tests kommt schon am Wochenende an die Schulämter und wird dann bis spätestens zur Mitte der Woche allen Schülerinnen und Schülern ein freiwilliges Testangebot zum Selbsttest ermöglichen. Ziel der Landesregierung ist, möglichst schnell für alle Schülerinnen und Schüler eine Testmöglichkeit zu schaffen. Die Aufsicht des Testangebots in Schulen sollen vor allem Freiwillige übernehmen. Dies können sowohl Eltern, Lehrkräfte oder auch weiteres schulisches Personal (z. B. Unterstützungskräfte) sein. Den Prüflingen der Abschlussprüfungen empfiehlt das Bildungsministerium aus organisatorischen Gründen, sich am Vorabend zu testen; die Aussagekraft über die Ansteckungsgefahr erstreckt sich auf den folgenden Vormittag.

Derzeit wird ein umfassendes Informationspaket für Schülerinnen, Schüler, Eltern und Schulen zusammengestellt, das diesen ebenfalls am Donnerstag vorliegen wird.

(Aus der PM des Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur SH vom 16.3.) https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Presse/PI/2021/Corona/Maerz_2021/III_wir_testen.html

Video des Innenministerium MV bei facebook zur PM https://www.facebook.com/Innenministerium.mv/videos/789552441658940

