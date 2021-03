THW HH MV SH: Deine Zeit ist jetzt- Die THW Ortsverbände Lauenburg, Mölln und Ratzeburg suchen neue ehrenamtliche Helfer/innen, die im Mai gemeinsam die Grundausbildung beginnen möchten.

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Die THW Ortsverbände Lauenburg, Mölln und Ratzeburg suchen neue ehrenamtliche Helfer/innen, die im Mai gemeinsam die Grundausbildung beginnen möchten.

Lübeck

03.03.2021 |‎ ‎10:00 Uhr

Mölln, Lauenburg, Ratzeburg Sich aktiv ehrenamtlich zu engagieren ist ganz einfach. Am 08.05.2021 startet die neue Grundausbildung in den Ortsverbänden Lauenburg, Mölln und Ratzeburg. Gerade die jetzige Situation zeigt, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist. Ganz nach dem Motto "Deine Zeit ist jetzt" können Interessierte, die ein neues, spannendes Hobby suchen sich als Helfer/in im Zivil- und Katastrophenschutz ausbilden lassen und dabei viel Neues entdecken, eine Menge lernen und eine tolle Kameradschaft erleben. Technische Vorkenntnisse sind für die Ausbildung und ein Ehrenamt im THW nicht erforderlich. Alles was die neuen THW-Helfer/innen wissen müssen, wird von uns vermittelt. Je nach Wunsch ist es nach der Grundausbildung beispielsweise möglich in den verschiedensten Bereichen des Ortsverbandes mitzuwirken. So ist es nicht nur möglich sich im technischen Bereich zu engagieren, sondern auch in anderen Bereichen wie in der Verwaltung, in der Jugend oder in der Küche zu unterstützen. Für die Ausbildung zum/zur ehrenamtlichen Helfer/in beim THW solltest du mindestens 18 Jahre alt sein. Alle entstehenden Kosten für Verpflegung, Aus- sowie Fortbildung und Ausstattung übernimmt dabei das THW. Bürger/innen, die etwas zum Schutz ihrer Mitmenschen beitragen und sich ehrenamtlich in der Region engagieren möchten oder noch mehr Informationen benötigen, wenden sich am besten noch bis zum 25.04.2021 an die zuständigen Mitarbeiter der Regionalstelle Lübeck Daniel Nagel und Christian Schmidt. Bevor sich die Interessent/innen für ein Engagement im THW entscheiden, sind sie herzlich dazu eingeladen sich den Wunschortsverband mit der entsprechenden Technik anzusehen, sowie die Kameraden/innen vor Ort kennen zu lernen. Nach der Anmeldung erhalten alle neuen Helfer/innen die entsprechende THW-Bekleidung und beginnen bei der gemeinsamen Auftaktveranstaltung am 08.05.2021 ihre Grundausbildung. Weitere Informationen sind unter www.thw-sh.de zu finden.

