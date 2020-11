Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrüche im Landkreis Stade

StadeStade (ots)

1. Einbrecher erbeuten hochwertige landwirtschaftliche Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Donnerstag, den 29.10. auf Freitag, den 30.10. on Bliedersdorf im Kirchweg nach dem Aufschneiden mehrerer Schlösser in das Innere von drei landwirtschaftlichen Gebäuden eingedrungen und haben dort dann vier Stihl-Motorsägen, vier Stihl-Heckenscheren sowie drei Eimer Pflanzenschutzmittel erbeutet. Mit dem Diebesgut konnten der oder die Täter dann unbemerkt flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

2. Drei Einbrüche in Buxtehude

Am Donnerstag den 29.10. sind mindestens zwei bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude in der Kellerkuhle nach dem Einwerfen eines Bürofensters in das Innere eines dortigen Hauses eingestiegen und haben anschließend mehrere Räume durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ebenfalls zwischen Donnerstag, 14:00 h und Freitag, 18:15 h sind Unbekannte in Buxtehude in der Wismarer Straße eine Terrassentür aufgehebelt, anschließend aber den Tatort wieder verlassen ohne in das Haus einzudringen. Hier dürfte sich der Schaden auf ca. 100 Euro beziffern lassen.

Der dritte Tatort lag in der Estetalstraße in Buxtehude. Hier haben bisher unbekannte Täter eine Scheibe neben der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses eingeworfen und konnten dann so in das Innere einsteigen. Hier wurde mehrere Zimmer durchsucht, wobei derzeit noch unklar ist, ob und was mitgenommen wurde.

Der Schaden dürfte hier ebenfalls mehrere hundert Euro hoch sein.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Einbruch in Steinkirchen

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 22:30 h und 05:00 h in Steinkirchen in der Straße "Huttfleth" nach dem Aufhebeln eines Fensters in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen und haben diverse Räume durchsucht.

Vermutlich mit Bargeld als Beute konnten sie anschließend unbemerkt flüchten.

Der Schaden wird mit über 500 Euro angegeben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

