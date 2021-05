Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Radmuttern gelöst

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein Autofahrer aus Esens bemerkte am vergangenen Mittwoch, 19.05.2021, während der Fahrt mit seinem VW Golf ein ungewöhnliches Fahrverhalten des Pkw. Bei der Überprüfung stellte er fest, dass ein unbekannter Täter offenbar die vier Radmuttern eines Reifens gelöst hatte. Diese waren auf der Fahrt bereits verloren gegangen. Die Fahrt verlief glücklicherweise ohne weitere Folgen. Der Autofahrer hatte seinen Pkw in der Nacht von Dienstag, 18.05, auf Mittwoch, 19.05, in der Straße Knakenbörg in Esens abgestellt.

Darüber hinaus stellte der Geschädigte am Donnerstagmorgen fest, dass ein unbekannter Täter den Reifen seines Pkw zerstochen hat. Der Wagen war im Tatzeitraum am selben Ort geparkt.

Der Geschädigte konnte keinen Tatverdacht äußern.

Mögliche Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich jederzeit mit der Polizei Wittmund in Verbindung zu setzen unter 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell