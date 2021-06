Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Lkrs. VS) Seat-Fahrer kommt von der Straße ab

St.Georgen (ots)

Ein 84 Jahre alter Fahrer eines Seat ist am Donnerstagspätnachmittag zwischen St. Georgen und Langenschiltach von der Straße abgekommen. Am Beginn einer Linkskurve kam er zu weit nach rechts und überfuhr zahlreiche kleine Bäume und Gestrüpp, bevor er mit seinem Van an einem Hang zum Stehen kam. Ein hinterherfahrender Autofahrer hatte den Unfall beobachtet. Der Rettungsdienst versorgte den Hochbetagten und brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weil mehrere niedergewalzte Bäume entfernt werden mussten, rückte die Feuerwehr Langenschiltach mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug an. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.

