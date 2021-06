Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Radfahrerin zieht sich bei Sturz auf der Berliner Straße leichte Verletzungen zu (10.06.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Vermutlich in einem Moment der Unachtsamkeit ist eine 61-jährige Radfahrerin am Donnerstagvormittag, gegen 09.20 Uhr, nahe dem Berliner Platz auf der Berliner Straße alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 61-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

