Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Mülleimer in Brand geraten (10.06.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem kleineren Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, wegen eines in Brand geratenen Mülleimers in der Hegaustraße, nahe der Kreuzung zur August-Ruf-Straße gekommen. Passanten meldeten, dass es aus dem Mülleimer herausqualmen würde. Die mit einem Fahrzeug und drei Mann eintreffende Singener Wehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Ursache des Brandes konnte nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell